C’è posta per te arriva a Civitella Roveto

Il postino di C’è posta per te, in sella alla famosa bicicletta, a Civitella Roveto. Sorpresa nel paese marsicano: consegnata la posta. A chi, ancora, non è dato saperlo.

Civitella Roveto – Non si conoscono ancora i dettagli e, probabilmente, rimarranno poco chiari fino alla puntata della messa in onda della storia. Intanto alcuni cittadini, smartphone alla mano, non hanno potuto fare a meno di immortalare il postino della nota trasmissione C’è posta per te, in onda su Canale 5, per le strade di Civitella Roveto.

Ci sarà, quindi, qualcuno di Civitella Roveto presto negli studi di Roma, ospite di Maria De Filippi. Il primo passo oggi, la consegna dell’invito ufficiale. Chissà quali emozioni regalerà la storia che sarà raccontata su Canale 5. Non resta che attendere per scoprirlo.