Riapertura scuole, torna l’incubo viabilità a Sassa

L’AQUILA – Lettera aperta al Comune per sollecitare misure per la viabilità di Sassa.

“Oggi con la riapertura delle scuole la situazione nella prima mattinata è stata molto pericolosa: traffico veicolare aumentato improvvisamente, strada bloccata, cantieri bloccati, mezzi bloccati”. Lo scrive il comitato dei residenti in una nota al Comune e alla Polizia municipale, sottolineando in relazione alla viabilità di Sassa: “Non solo ciò costituisce un peggioramento della qualità dell’aria e della vita per i residenti, ma anche un forte aggravio dell’esposizione al rischio per la salute e la vita umana: il blocco del traffico impedisce il transito dei mezzi di soccorso; con i cantieri aperti, con le lavorazioni e con le movimentazioni relative aumenta l’esposizione a rischio incidenti di varia natura”.

“Per tutti questi motivi – si legge nella nota – urge un intervento per regolare viabilità e sicurezza: alla luce della corrispondenza avuta negli ultimi due mesi e alla luce degli incontri fatti sul posto con assessora, dirigente e squadra di polizia municipale, occorre dare seguito alle misure temporanee possibili”.