L’Aquila, Cucchiarella: “Effettuata manutenzione alla pista ciclabile di Monticchio”

L’AQUILA – “Effettuata Manutenzione della pista ciclabile a Monticchio”. Lo annuncia Laura Cucchiarella, consigliere comunale Lega.

“Un ottimo risultato, sotto gli occhi dei tanti fruitori della pista ciclabile di Monticchio, è stato raggiunto grazie al puntuale lavoro svolto dal settore Ambiente e dalle ditte che hanno collaborato con gli operai Comunali”

È quanto contiene la nota del Consigliere Laura Cucchiarella, che spiega: “È in questi giorni, infatti, che l’Amministrazione ha provveduto alla pulizia della pista ciclabile di Monticchio e della parallela che dalla Mausonia arriva a Via del Mulino. Questi lavori sono stati compiuti grazie anche all’ausilio di un braccio meccanico che ha permesso, oltre al taglio dell’erba, di effettuare la potatura delle siepi. Le maestranze hanno poi, contestualmente alle operazioni di manutenzione, effettuato la rimozione di un vecchio albero caduto nell’alveo del fiume Aterno, potenzialmente pericoloso per il deflusso delle acque in vista della stagione autunnale. Per ultimo, gli uffici stanno provvedendo a compiere le azioni necessarie per permettere all’amministrazione di occuparsi anche della manutenzione dei molti alberi che insistono a ridosso della pista e lungo gli argini del fiume, anch’essi bisognosi di potatura e sfoltimento”, conclude il Consigliere.