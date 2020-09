Ju Parchetto con Noi, prosegue la campagna ecologica

L’AQUILA – Nell’ambito della campagna ecologica targata Ju parchetto con Noi, pulizia in via Saragat.

Quindicesima uscita della campagna ecologica targata associazione Ju Parchetto con Noi, stamattina in via On. G. Saragat, nell’area verde nei pressi della fermata autobus AMA, difronte “In’s Mercato”. Pulizia di una zona abbandonata al proprio destino, a bordo di una delle strade più trafficate, vista la vicinanza di centri commerciali e zona industriale.

Gli organizzatori ringraziano i volontari presenti in aiuto dei ragazzi di Ju Parchetto con Noi: Maurizio, Stefano, Antonella, Alfredo, Davide, Fabrizio, Laura e l’ASM spa L’Aquila, come sempre disponibile allo smaltimento dei rifiuti raccolti.