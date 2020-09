Elezioni Avezzano, le preferenze: ecco i consiglieri più votati

Elezioni amministrative Avezzano 2020, scatta il ballottaggio tra Giovanni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Fronte civico contro la colazione di centrodestra, con la Lega che si conferma primo partito in città. I dati sulle preferenze ai candidati sindaci e consiglieri.

Avezzano – Di Pangrazio tocca le 8mila preferenze, Genovesi supera le 5200. Sono loro i candidati sindaci al ballottaggio, in attesa che vengano attributi anche i voti delle ultime due sezioni ancora aperte, la 9 e la 26. La lista più votata è quella targata Lega.

Genovesi la spunta in un testa a testa infuocato con Mario Babbo, anche lui intorno ai 5mila voti, in attesa dei risultati definiti. 21,06 contro il 22,18 del candidato del centrodestra. 16,49% per Anna Maria Taccone, al 6,25% Antonio Del Boccio. Fermo a 1,28% il candidato sindaco Nicola Stornelli.

Elezioni Avezzano, i consiglieri più votati tra Lega e Fratelli d’Italia

Il partito, che ha espresso il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, fa registrare anche il candidato consigliere con più voti in assoluto ottenuti in questa tornata elettorale: Alfredo Mascigrande, con ben 546 preferenze.

Quota Lega spiccano anche i risultati ottenuti da Giuliana Di Pasquale, 409 preferenze, e Giovanni Luccitti, che registra 377 voti a suo favore. Bene anche Giuseppe Stati, con 255 voti e Pamela Di Iorio, 266 preferenze, della Lega Giovani. I più votati, però, dopo Mascigrande sono tra le fila della lista a firma Fratelli d’Italia. Si tratta di: Iride Cosimati (ex presidente del consiglio comunale, nell’amministrazione De Angelis), con 490 preferenze, Maurizio Gentile, a quota 465 preferenze e Massimo Verrecchia, 452 preferenze (destinate ad aumentare fino a 478 con le schede ancora da scrutinare, lo ha annunciato ciao lo stesso Verrecchia sui suoi canali social).

Sono solo 54, invece, i voti ottenuti dall’ex consigliere regionale, Gianluca Ranieri, che ha appoggiato la candidatura di Tiziano Genovesi, candidandosi alla carica di consigliere nella lista Cambiamo il futuro – Avezzano.

Elezioni Avezzano, la squadra civica di Di Pangrazio

Tra le 8 liste presentate da Giovanni Di Pangrazio, spiccano i risultati di Fabrizio Ridolfi (il più votato tra i nomi a sostegno dell’ex sindaco di Avezzano) con 363 preferenze, Domenico Di Berardino, 347 voti, e Ignazio Iucci, 334. Ridolfi faceva parte della lista Azione Civica per Avezzano, Di Berardino e Iucci della lista che ha ottenuto più voti tra quelle presentate da Di Pangrazio, Avezzano al Centro (1709 preferenze in totale).

274 le preferenze guadagnate da Roberto Verdecchia, inizialmente candidato sindaco per il Pd, prima del divorzio che lo ha portato a sostenere la battaglia di Giovanni Di Pangrazio.

Elezioni Avezzano, delusione Babbo

È Stefano Lanciotti il più votato tra le fila dei candidati di Mario Babbo, della lista Avezzano in prima Linea, che raggiunge 344 preferenze totali. Oltre a lui, però da rilevare pochi altri exploit tra i candidati consiglieri, come le 251 preferenze espresse per l’ex assessore della Giunta De Angelis, Pierluigi Di Stefano.

Ferma a quota 201 Lorenza Patrizia Panei, espressione del Pd, la cui lista raggiunge 1146. preferenze.

Elezioni Avezzano, Anna Maria Taccone sfiora il 17%

Sfiora il 17% delle preferenze l’unica candidata alla carica di sindaco donna, la dottoressa Anna Maria Taccone, già presidente Aciam. Il più votato tra i candidati consiglieri a sostegno della sua candidatura sono Filomeno Babbo, con 272 voti e Domenico De Angelis, 219 preferenze, entrambi nella lista Io ci sono per Avezzano. Poi la dottoressa Deamaria Piersanti, 223, e Crescenzo Presutti, 203 voti, entrambi nella lista Avezzano Domani.