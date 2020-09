Arrestiamo il Covid 19, le locandine arrivano nelle scuole

L’AQUILA – In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, verranno consegnate nelle scuole le locandine della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Questura, “Arrestiamo il Covid 19 – Il nostro obiettivo è la tua sicurezza”.

La Questura di L’Aquila, nell’ambito delle attività svolte quotidianamente finalizzate al contrasto del diffondersi del virus Covid 19 e in previsione dell’inizio dell’anno scolastico, ha avviato d’intesa con i vertici del MIUR regionale abruzzese, una campagna di informazione nelle scuole della provincia, al fine di sensibilizzare gli studenti sull’osservanza delle vigenti disposizioni anticontagio. La campagna informativa anti Covid 19 ha una portata regionale con il coinvolgimento delle Questure e degli organi provinciali del MIUR di tutto l’Abruzzo e si concretizza attraverso la distribuzione di locandine che contengono vignette di personale in divisa della Polizia di Stato raffiguranti le regole di buon comportamento da osservare per garantire sia la tutela sanitaria che la sicurezza di ognuno.

Il lancio di questa campagna di sensibilizzazione avverrà per tutta la Regione Abruzzo nella giornata di domani 24 settembre, alle ore 13.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “D’Aosta”, sito in località Colle Sapone, il Questore, Dr. Gennaro Capoluogno, procederà, in maniera simbolica, alla consegna ufficiale di alcune locandine, alla presenza del Sig. Sindaco dell’Aquila che è stato anche tra i sostenitori dell’iniziativa, dei Direttori degli Uffici scolastici, regionale e provinciale e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria che hanno contribuito alla realizzazione della campagna nonché dell’autore delle vignette. Analoga iniziativa nella Provincia dell’Aquila avrà luogo nella città di Avezzano e di Sulmona, a cura dei Dirigenti degli Commissariati di P.S. Distaccati. Le suddette locandine sono state distribuite e saranno affisse in tutti gli Istituti scolastici della Provincia.