Pettino, residenti denunciano: un nuovo ricovero per migranti

Una seconda struttura pronta ad ospitare migranti a Pettino. Allarme tra i residenti: in zona sarebbe il secondo ricovero per migranti.

“Abbiamo avuto notizia che il proprietario di un’abitazione in via della Rocchetta, a Pettino, sta mettendo a disposizione l’immobile per il ricovero di migranti“. La segnalazione arrivata dai residenti, preoccupati dalla novità appresa.

“Precisiamo che in vicinanza c’è già un’altra abitazione, utilizzata allo stesso scopo. Per questo noi abitanti della zona siamo nettamente contrati a questa ipotesi – spiegano alla redazione del Capoluogo – poiché, pur non essendo contrari all’accoglienza, riteniamo eccessivo concentrare, in una piccola area come la nostra, due residenze destinate a questo scopo. Ci auguriamo, perciò, che questa soluzione possa essere evitata”.