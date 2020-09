L’Aquila, donna investita in zona Torrione: è grave

L’AQUILA – Incidente stradale tra via Volta e via Mazzarino, donna investita da un’auto. Malore anche per l’autista

Nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente in zona Torrione. Per cause in corso di accertamento, un’auto ha investito una donna. L’incidente si è verificato all’intersezione tra via Volta e via Mazzarino.

Sul posto 118 e polizia municipale. La signora, classe 1962, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La donna era rimasta incastrata sotto all’auto, per cui le operazioni di soccorso sono state piuttosto delicate. Prima del trasporto in ospedale, il personale sul posto ha effettuato manovre di rianimazione.

La donna è stata ricoverata in Rianimazione a causa di un fortissimo trauma cranico e attualmente è in prognosi riservata.

Mentre giungevano i soccorsi, anche la persona alla guida dell’auto, anch’egli classe 62, ha avuto un malore ed è stato trasportato presso il Pronto soccorso; le sue condizioni non sono gravi.

In aggiornamento