Elezioni Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Antonio Paride Ciotti si conferma sindaco

Villa Santa Lucia degli Abruzzi – Antonio Paride Ciotti si conferma sindaco del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Un risultato schiacciante per Antonio Paride Ciotti, che conquista il 97,10% delle preferenze elettorali. Ferma al 2,90%, invece, la sfidante, Federica Greco.

L’affluenza alla elezioni amministrative nel Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi è stata del 31,85%

Per la lista numero 1 (Noi per Villa Santa Lucia e Carrufo) i voti sono stati 67

Per la lista numero 2 (Villa S. Lucia Domani) i voti sono 2.