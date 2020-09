Elezioni Tione degli Abruzzi, Stefania Mariani eletta sindaco

Tione degli Abruzzi – Stefania Mariani eletta sindaco del Comune di Tione degli Abruzzi.

Stefania Mariani è il nuovo sindaco di Tione degli Abruzzi.

Sconfitto il candidato sindaco uscente Tullio Camilli, con uno scarto di sole 3 preferenze espresse dagli elettori.

Queste le liste presentate a Tione degli Abruzzi per le elezioni amministrative 2020: “Per il bene comune – Tullio Sindaco” per il sindaco uscente Tullio Camilli e “Unità, Rinnovamento, Progresso” per la candidata Stefania Mariani, eletta alla carica di primo cittadino.

In aggiornamento con le percentuali ufficiali.