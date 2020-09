Elezioni Raiano, Marco Moca rieletto sindaco

RAIANO – Ancora una conferma per Marco Moca, rieletto sindaco anche alle amministrative 2020.

Con l’87,27% delle preferenze (1123 voti), il sindaco uscente Marco Moca, con la lista Uniti per Raiano, riconquista il primo scranno del Comune. Lo sfidante, Mario Condemi, con la lista Tutti insieme per Raiano, si ferma al 10,73% (135 voti); 7 i seggi per la lista del sindaco, 3 per l’opposizione.

Su 2.881 elettori si sono registrati 1.527 (53,00%) votanti. Schede nulle: 152, Schede bianche: 117.