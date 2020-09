Elezioni Molina Aterno, Luigi Fasciani rieletto sindaco

Molina Aterno – Luigi Fasciani, primo cittadino uscente, è stato rieletto sindaco del comune di Molina Aterno.

Alta l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative nel comune della Valle Subequana: ha votato il 76,2 % degli aventi diritto.

In corsa per la poltrona da sindaco a Molina Aterno c’erano Luigi Fasciani, a capo della lista “Progresso e Libertà”, e Paolo Orsini per “L’Alternativa”.

La lista Progresso e Libertà ha raggiunto le 240 preferenze. La lista L’Alternativa 20.