Elezioni Goriano Sicoli, Rodolfo Marganelli confermato sindaco

Goriano Sicoli – Rodolfo Marganelli, primo cittadino uscente, è stato rieletto sindaco del comune di Goriano Sicoli.

614 gli elettori del Comune più alto della Valle Subequana. Si presentavano a queste elezioni due liste: “Uniti per Goriano” e “Goriano al Centro”, con il candidato sindaco Carlo De Mutiis.

Le preferenze (dati ufficiosi) sono state 263 per la lista Uniti per Goriano e 110 per Goriano Al Centro