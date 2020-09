Elezioni Gagliano Aterno, Luca Santilli è il nuovo sindaco

Gagliano Aterno – Luca Santilli è il nuovo sindaco del comune di Gagliano Aterno.

Il giovane commercialista succede allo storico sindaco Mario Di Braccio, che ha corso come consigliere nella lista “Gagliano Vive”. L’altra lista, capitanata da Enrico Casale, si chiamava”Uguale per tutti”.

Alta l’affluenza alle urne per questa tornata elettorale a Gagliano Aterno: oltre il 90 per cento per quanto riguarda il referendum. Per le elezioni amministrative nel comune della Valle Subequana ha votato il 49,6% degli aventi diritto.

Per la lista numero 1 (Uguale per tutti) i voti sono stati 59

Per la lista numero 2 (Gagliano Vive) i voti sono 130.

(numeri ufficiosi)