Elezioni Celano, Settimio Santilli confermato sindaco

Celano – Elezioni amministrative 2020, Settimio Santilli rieletto sindaco di Celano.

Santilli sindaco bis della città marsicana. Il primo cittadino uscente è stato confermato alla carica di sindaco di Celano con il 63,36% dei voti.

I dati ufficiali delle elezioni amministrative di Celano:

Una città da Amare per Settimio Santilli sindaco: 4127 voti, per una percentuale di preferenze pari al 63,36, appunto. Lista civica per Celano, con a capo l’avversario alla corsa alle amministrative, Gesualdo Ranalletta, si è fermata al 36,64% delle preferenze espresse dagli elettori.

Clicca qui per tutti i risultati dello spoglio