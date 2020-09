Elezioni Castel di Sangro, Angelo Caruso confermato sindaco

Castel di Sangro – Elezioni amministrative 2020, Angelo Caruso rieletto sindaco di Castel di Sangro.

Angelo Caruso, sindaco uscente e presidente della provincia dell’Aquila, si riconferma sindaco di Castel di Sangro, con consensi importanti: 83,68% le preferenze espresse per Caruso e per la lista Continuità per il Progresso.

Si ferma al 16,32% invece il candidato avversario, Daniele Marinelli.

Clicca qui per tutti i risultati dello spoglio