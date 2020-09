Elezioni Carsoli, Velia Nazzarro confermata sindaco

Carsoli – Elezioni amministrative 2020, Velia Nazzarro confermata sindaco del Comune di Carsoli.

È Velia Nazzarro a vincere la sfida elettorale del 2020 a Carsoli: sindaco bis del Comune marsicano. Battuto Domenico D’Antonio. 43 i voti che hanno fatto la differenza.

Sfida all’ultimo voto quella tra Velia Nazzarro e Domenico D’Antonio. Come confermano le percentuali definitive sulle preferenze: 50,66 per la riconferma del sindaco uscente, Nazzarro, contro il 49,34% di D’Antonio.

I due candidati avevano presentato rispettivamente una lista ciascuno. Vivere Carsoli era quella a sostegno del candidato sindaco Nazzarro. Unioine civica a sostegno di D’Antonio.

75,46% il dato ufficiale sull’affluenza per queste elezioni amministrative 2020, che segnano il via del secondo mandato per Velia Nazzarro.

Clicca qui per tutti i risultati dello spoglio