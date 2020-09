Elezioni Cansano, Luca Malvestuto eletto sindaco

CANSANO – Luca Malvestuto è il nuovo sindaco.

Con 96 voti (il 69,06%) Luca Malvestuto è il nuovo sindaco di Cansano. Succede a Mario Ciampaglione.

La lista del nuovo sindaco, Tutti per Cansano, ottiene 7 seggi; 3 seggi per la lista Progettiamo Cansano dello sfidante Massimo Di Silvio (42 voti, pari al 30,22%) e nessun seggio per La Nuova Scelta di Stefano Liberatore (1 voto)

Su 496 elettori hanno votato in 141 (28,43%). Una scheda nulla e una scheda bianca.