Elezioni Cagnano Amiterno, Iside Di Martino confermata sindaco

Cagnano Amiterno, Iside Di Martino confermata sindaco del Comune di Cagnano Amiterno.

Il sindaco uscente Iside Di Martino è stata riconfermata per un nuovo mandato. 43,85% le preferenze espresse per il Iside Di Martino e per la sua lista Noi per Cagnano. 371 i voti totali ottenuti.

Si attestano al 32,27% e al 23,88% i candidati sindaco avversari, rispettivamente Aggeo Di Nicola e Rossano Fainelli.

858 i votanti nel Comune di Cagnano Amiterno, per una percentuale del 79,86%.

Il Capoluogo aveva intervistato i candidati sindaco di Cagnano Amiterno per le elezioni amministrative 2020.