Elezioni Avezzano, prime proiezioni: avanti Di Pangrazio, testa a testa Genovesi-Babbo

Elezioni Avezzano, alle 13 di martedì 22 settembre sono circa metà le schede scrutinate nei seggi elettorali. Spoglio in corso: Di Pangrazio avanti.

Si attesta, finora, al 33,71% il candidato Giovanni Di Pangrazio. Il secondo dato netto emerso fin dalle prime ore dello spoglio è invece il testa a testa tra Tiziano Genovesi, candidato per il centrodestra, e Mario Babbo, candidato civico con l’appoggio del Partito Democratico.

Sono circa 50 i voti in più per il candidato Genovesi, stando ai dati raccolti dal Capoluogo. Preferenze che permettono a Genovesi di esprimere, per ora, il 20,85% dei voti, sulle schede al momento scrutinate.

19,78% la percentuale di presenze registrata da Mario Babbo e dalle sue sei liste presentate alle amministrative.

Al 17,34% l’unica candidata alla carica di sindaco donna, la dottoressa Anna Maria Taccone.

Più staccati Antonio Del Boccio e Nicola Stornelli, rispettivamente al 6,64% e all’1,68%.

