Speciale elezioni amministrative Abruzzo 2020: risultati, sindaci e ballottaggi

Elezioni amministrative Abruzzo 2020, tutti i risultati. Si è conclusa ieri, lunedì 21 settembre, alle 15, la tornata delle comunali. Al voto 62 Comuni: occhi puntati su Chieti e Avezzano.

Dalle 9 lo spoglio delle elezioni amministrative 2020, che hanno fatto registrare un’affluenza del 66,42% a livello regionale.

Si votava anche per il Referendum confermativo sul taglio dei Parlamentari – che passa con la schiacciante vittoria del Sì – con un’affluenza del 58,84% degli aventi diritto di voto. A L’Aquila il Sì oltre il 70 per cento.

Due le sfide clou per le comunali in Abruzzo. Quella a Chieti, l’unico capoluogo di Provincia al voto, tra i 5 candidati Luca Amicone, Paolo De Cesare, Bruno Di Iorio, Fabrizio Di Stefano e Pietro Diego Ferrara. L’altra sfida di rilievo ad Avezzano, in Provincia dell’Aquila. La città arriva da più di un anno di commissariamento. L’affluenza per la scelta del nuovo sindaco si è attestata sul 74,30%.

Ad Avezzano sono sei i candidati alla carica di primo cittadino: Anna Maria Taccone, Antonio Del Boccio, Giovanni Di Pangrazio, Mario Babbo, Nicola Stornelli, Tiziano Genovesi.

47 in tutto i comuni al voto in provincia dell’Aquila, la provincia abruzzese maggiormente coinvolta in questa tornata elettorale. Affluenza molto alta in alcune zone: record Valle Subequana, con comuni che hanno visto andare alle urne oltre il 90 per cento degli aventi diritto (Gagliano Aterno e Castelvecchio Subequo, ad esempio).

Elezioni amministrative Abruzzo 2020, i risultati nei Comuni in provincia dell’Aquila

Risultati elezioni amministrative Acciano

Risultati elezioni amministrative Aielli

Risultati elezioni amministrative Anversa degli Abruzzi

Risultati elezioni amministrative Ateleta

Risultati elezioni amministrative Avezzano

Risultati elezioni amministrative Barisciano

Risultati elezioni amministrative Bugnara

Risultati elezioni amministrative Cagnano Amiterno

Risultati elezioni amministrative Cansano

Risultati elezioni amministrative Capestrano

Risultati elezioni amministrative Cappadocia

Risultati elezioni amministrative Carsoli

Risultati elezioni amministrative Castel del Monte

Risultati elezioni amministrative Castel di Ieri

Risultati elezioni amministrative Castel di Sangro

Risultati elezioni amministrative Castelvecchio Subequo

Risultati elezioni amministrative Celano

Risultati elezioni amministrative Collarmele

Risultati elezioni amministrative Collelongo

Risultati elezioni amministrative Collepietro

Risultati elezioni amministrative Corfinio

Risultati elezioni amministrative Fagnano Alto

Risultati elezioni amministrative Fontecchio

Risultati elezioni amministrative Gagliano Aterno

Risultati elezioni amministrative Goriano Sicoli

Risultati elezioni amministrative Magliano de’ Marsi

Risultati elezioni amministrative Molina Aterno

Risultati elezioni amministrative Navelli

Risultati elezioni amministrative Ocre

Risultati elezioni amministrative Opi

Risultati elezioni amministrative Pescina

Risultati elezioni amministrative Pescocostanzo

Risultati elezioni amministrative Pettorano sul Gizio

Risultati elezioni amministrative Pizzoli

Risultati elezioni amministrative Poggio Picenze

Risultati elezioni amministrative Raiano

Risultati elezioni amministrative Rocca di Botte

Risultati elezioni amministrative Rocca di Cambio

Risultati elezioni amministrative Rocca Pia

Risultati elezioni amministrative Roccacasale

Risultati elezioni amministrative San Benedetto in Perillis

Risultati elezioni amministrative San Demetrio ne’ Vestini

Risultati elezioni amministrative Sante Marie

Risultati elezioni amministrative Tione degli Abruzzi

Risultati elezioni amministrative Villa Sant’Angelo

Risultati elezioni amministrative Villa Santa Lucia degli Abruzzi

Risultati elezioni amministrative Villetta Barrea

Risultati elezioni amministrative Vittorito