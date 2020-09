Elezioni Acciano, Fabio Camilli riconfermato sindaco

Acciano – Fabio Camilli riconfermato sindaco di Acciano.

Il paese subequano vedeva correre per la carica a sindaco ben quattro candidati. L’uscente Camilli, Cesare di Giandomenico per la lista civica Fratelli di Acciano, Enea Giancaterino per la lista civica Nuove idee in comune e Maurizio Scarpone per La Nuova Realtà.

Camilli, con quasi 200 voti, guiderà Acciano per i prossimi cinque anni.