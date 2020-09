Avezzano, sarà sfida a due: Giovanni Di Pangrazio vs Tiziano Genovesi

Avezzano 2020, sarà ballottaggio tra Giovanni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Questo il risultato uscito dal primo turno delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre.

Ballottaggio i prossimi 4 e 5 ottobre per i candidati Giovanni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Si è concluso lo spoglio nelle 48 sezioni di Avezzano.

Il primo turno vede Tiziano Genovesi spuntarla su Mario Babbo per circa 100 voti. 5332 i voti portati a casa dal candidato del centrodestra, Genovesi. Per Babbo 5240 voti espressi dagli elettori, meno di 100 voti lo condannano a restare fuori dal ballottaggio.

Se Giovanni Di Pangrazio ha preso subito il largo e si è assicurato fin dalle prime proiezioni un posto al ballottaggio, diverso è stata la corsa al secondo posto, con un acceso testa a testa tra Tiziano Genovesi, candidato Lega, e Mario Babbo, candidato civico appoggiato dal Pd. Questo il trend che ha caratterizzato lo spoglio delle elezioni amministrative Avezzano 2020.

Avezzano, le reazioni dopo lo spoglio delle elezioni amministrative 2020

Queste le parole della candidata Anna Maria Taccone: “Avezzano ha espresso le sue preferenze e ne prendiamo atto. Per il poco tempo a disposizione, reputo il nostro risultato una scalata incredibile, di cui andare fieri, ringrazio i tantissimi cittadini che ci hanno dato fiducia, credendo nella possibilità di un cambiamento profondo. Ancor di più voglio ringraziare tutto lo staff che si è speso senza riserve e tutti i miei candidati che hanno lottato come leoni e sognato insieme a me. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al prossimo Sindaco, chiunque sarà”.