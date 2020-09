L’Aquila, addio a Camilla Inverardi

L’aquila piange la scomparsa di Camilla Inverardi.

Camilla Inverardi è venuta a mancare dopo una malattia. Molto conosciuta in città per la sua attività di architetto e il suo studio tecnico, Camilla Inverardi era la sorella di Paola Inverardi, ex rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila.

“Mi unisco, a titolo personale e della municipalità aquilana, – ha scritto a proposito il sindaco Pierluigi Biondi – al cordoglio di famigliari e amici per la scomparsa di Camilla Inverardi, stimata professionista e sorella dell’ex rettrice del nostro ateneo, Paola”.

Ai familiari le condoglianze anche della redazione del Capoluogo.