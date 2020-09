La Via Lattea vista da Campo Imperatore, lo scatto magico

Da Campo Imperatore si vede anche la Via Lattea. Uno scorcio immortalato dalle montagne aquilane finisce direttamente sui social.

Lo scatto è di Michel Giampietro, di professione infermiere, ma appassionato di attività subacquee e di astrofotografia. L’astrotofo del giorno allora, diventa una fotonotizia. Lo scorcio della Via Lattea catturato in una nottata trascorsa in alta quota, nella nota stazione di Campo Imperatore.

Non solo la Via Lattea, ma “alcune delle più note costellazioni e una delle galassie tra le più vicine alla nostra, Andromeda. 20 minuti di esposiizione (10 x 120″) astroinseguiti”, spiega l’autore dello scatto, Michel Giampietro.

Una vista che non ha prezzo, da Campo Imperatore, soprattutto sotto un cielo così.