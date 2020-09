Avezzano, in prognosi riservata la moglie del medico Emi

Una tragedia dai contorni da chiarire, quella avvenuta in centro ad Avezzano. A perdere la vita il medico Vittorio Emi. Sua moglie, Maria Paola Lombardo è ricoverata in ospedale, in prognosi riservata.

Poco dopo le 11 l’accaduto, in casa della coppia, in via Monte Grappa. Ad allertare il 118 e le forze dell’ordine i vicini, che hanno prestato i primi soccorsi alla moglie del medico, scesa al piano inferiore dopo essere stata colpita con un coltello da suo marito.

L’uomo, dopo aver accoltellato sua moglie, si è gettato dal balcone, al quinto piano della palazzina in cui i due risiedevano. La donna, la 67enne Maria Paola Lombardo, ferita, è corsa al piano di sotto per chiedere aiuto. Lì è stata soccorsa da un’inquilina della palazzina, tra i testimoni del fatto. Un secondo testimone, un vicino di casa, ha assistito alla caduta dal balcone di Vittorio Emi.

Sul posto è stato necessario l’arrivo dei soccorsi e degli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano, capitanati dal comandante Luigi Strianese. Giunti sul posto i sanitari hanno soccorso la donna e hanno immediatamente trasportato l’uomo in Ospedale, ma l’uomo è arrivato ormai privo di vita.

Tre i colpi inferti alla donna, che non avrebbero colpito, tuttavia, organi vitali. Ieri è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale San Filippo e Nicola di Avezzano.

Vittorio Emi era molto conosciuto ad Avezzano, dove ha esercitato per anni la sua professione di medico di base, specializzato in Cardiologia. Stimata e conosciuta anche sua moglie, proprietaria di una profumeria in centro città. La donna, inoltre, è candidata alle elezioni amministrative 2020, come consigliere comunale al fianco di Giovanni Di Pangrazio.