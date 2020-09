L’Aquila, il Nettuno immerso nella sporcizia ma almeno ha la mascherina

L’AQUILA – Sporcizia e degrado in centro storico, non si salva nemmeno il Nettuno di piazza Regina Margherita.

“Ecco il modo in cui viene valorizzata la nostra città, con le sue opere d’arte. Questo è il Nettuno in piazza Regina Margherita. Speriamo che qualcuno prenda i dovuti provvedimenti”. Ennesima segnalazione su sporcizia e degrado in centro storico a #dilloalcapoluogo, per i “resti” della movida che vanno a deturpare la bellezza della città e rendono particolarmente difficile l’attività di ripristino da parte degli addetti, che non fanno in tempo a pulire, che ritrovano la situazione al punto di partenza, dopo poche ore.

Ma non basta, come mostra una foto di Cesare Ianni pubblicata su Facebook, il povero Nettuno probabilmente è tra i pochi a seguire le regole anti contagio, essendo munito di regolare mascherina che qualche buontempone ha deciso di utilizzare in modo improprio.