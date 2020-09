Elezioni amministrative e referendum 2020, l’affluenza alle ore 23

I dati sull’affluenza votanti alle elezioni amministrative e al referendum sul taglio dei parlamentari. I dati delle 23.

Alle ore 23, in Italia, ha votato il 39,84% degli aventi diritto al referendum sul taglio dei parlamentari e il 49,64% alle elezioni amministrative. I dati sono ancora parziali.

Referendum, l’affluenza in Abruzzo alle 23.

In Abruzzo alle 23 ha votato il 36,47% degli aventi diritto. Il 43,91% in provincia dell’Aquila, il 32,62% in provincia di Teramo, il 32,48% in provincia di Pescara e il 37,13% in provincia di Chieti.

Elezioni amministrative, l’affluenza in Abruzzo alle ore 23.

Alle ore 23 in Abruzzo ha votato il 51,82% per quanto riguarda le elezioni amministrative. In provincia dell’Aquila ha votato il 52,84%, in provincia di Teramo il 50,30%, in provincia di Pescara 53,91% e in provincia di Chieti 50,20%.

Elezioni 2020, l’affluenza nei comuni in provincia dell’Aquila.

ACCIANO 34,59

AIELLI 50,68

ANVERSA DEGLI ABRUZZI 46,97

ATELETA 37,15

AVEZZANO 56,46

BARISCIANO 44,64

BUGNARA 46,78

CAGNANO AMITERNO 63,93

CANSANO 23,99

CAPESTRANO 32,42

CAPPADOCIA 64,95

CARSOLI 59,04

CASTEL DEL MONTE 28,27

CASTEL DI IERI 46,39

CASTEL DI SANGRO 47,72

CASTELVECCHIO SUBEQUO 60,13

CELANO 57,24

COLLARMELE 64,75

COLLELONGO 59,02

COLLEPIETRO 35,06

CORFINIO 45,27

FAGNANO ALTO 43,32

FONTECCHIO 33,71

GAGLIANO ATERNO 44,70

GORIANO SICOLI 56,35

MAGLIANO DE’ MARSI 49,24

MOLINA ATERNO 66,48

NAVELLI 46,12

OCRE 60,70

OPI 59,68

PESCINA 60,93

PESCOCOSTANZO 38,58

PETTORANO SUL GIZIO 32,64

PIZZOLI 61,86

POGGIO PICENZE 50,28

RAIANO 43,11

ROCCA DI BOTTE 62,84

ROCCA DI CAMBIO 61,87

ROCCA PIA 33,67

ROCCACASALE 33,49

SAN BENEDETTO IN PERILLIS 19,70

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI 53,48

SANTE MARIE 62,52

TIONE DEGLI ABRUZZI 43,41

VILLA SANT’ANGELO 50,35

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI 23,89

VILLETTA BARREA 46,23

VITTORITO 45,23

In aggiornamento