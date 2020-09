Ruba le offerte in chiesa, 39enne arrestato

SULMONA – La Polizia arresta un 39enne del posto per un furto all’interno della cattedrale di San Panfilo. Presa di misa la cassetta delle offerte.

Nella giornata di giovedì 17 settembre, il personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Sulmona ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 39enne, sulmonese, dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila. Il provvedimento è scaturito a seguito della segnalazione all’Autorità Giudiziaria del furto consumato da parte dell’uomo all’interno della Cattedrale di San Panfilo, nella cittadina peligna. In particolare lo scorso 11 settembre personale delle Volanti del Commissariato di P.S. è intervenuto a seguito di chiamata sulla linea di emergenza, presso la predetta Cattedrale, dove erano state rubate le monete custodite in una cassetta per le offerte. I poliziotti, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno individuato immediatamente l’autore del furto, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per furto e stupefacenti e già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione della “messa alla prova con affidamento ai servizi sociali”. Lo stesso, rintracciato subito dopo, è stato trovato in possesso della refurtiva celata nelle tasche dei pantaloni.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’Ufficio di Sorveglianza di L’Aquila provvedeva ad emettere un ordine di carcerazione, prontamente eseguito dal personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato. Al termine degli adempimenti di rito il 39enne è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli di Roma.