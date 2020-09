L’Aquila, inciviltà in centro storico: aree pedonali invase dalle auto

L’AQUILA – A #dilloalcapoluogo la segnalazione per il mancato rispetto delle aree pedonali in centro storico.

Nonostante le ordinanze e la segnaletica bene evidente, a L’Aquila vengono puntualmente ignorate le aree pedonali e le zone a traffico limitato, soprattutto nel weekend. “Queste foto – scrive un lettore a IlCapoluogo.it – sono di venerdì notte, ore 24,30. Purtroppo dal giovedì alla domenica è quasi sempre così e non solo la sera, ma anche nelle ore diurne. Mi chiedo, possibile che nelle altre città d’arte d’Italia si riesce a far rispettare tutte le zone, sia pedonali che a traffico limitato, e qui nemmeno in due strade si riesce a far rispettare le regole?“.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.