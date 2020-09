I love Abruzzo, la Rocca di Calascio nel ciondolo di Giuliano Montaldi

Giuliano Montaldi, il maestro orafo che sta facendo conoscere l’Abruzzo attraverso i gioielli presenta il suo nuovo ciondolo con la Rocca medievale di Calascio.

La presentazione e l’aperitivo di benvenuto per il nuovo ciondolo di Giuliano Montaldi ci sarà domenica 20 settembre alle 11 a Rocca Calascio presso la Piazza della Chiesa Santa Maria della Pietà.

Dopo i letti di epoca romana rinvenuti ad Aielli, questa volta il maestro si è ispirato a una delle bellezze che caratterizzano il territorio interno Aquilano: la Rocca di Calascio, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ritenuto uno scrigno che racchiude magia, arte e storia.

I gioielli di Montaldi fanno parte della linea I love Abruzzo e raccontano un legame indissolubile con la sua terra.

Il maestro orafo, di origini marsicane, è molto conosciuto in tutto il territorio, per i tanti anni di attività come titolare della omonima Montaldi Gioielli.

Qualche anno fa, nel 2016, il maestro fu inserito tra i fornitori ufficiali del British Museum, una prima assoluta nella gloriosa storia orafa abruzzese.

In quell’occasione fu incaricato di realizzare e fornire rosoni in argento e oro per la mostra sulla Regione Sicilia che si tenne presso quello che è considerato uno dei più grandi ed importanti musei della storia al mondo.