Coronavirus, l’aggiornamento del 19 settembre sui contagi in Abruzzo

L’aggiornamento del 19 settembre sui casi di Coronavirus in Abruzzo.

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono 28 i tamponi positivi al Covid. I dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 28 nuovi casi. Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti.