X factor, la giovane teramana Elisa Coclite commuove la giuria

A X Factor è arrivata Elisa Coclite, una giovane promessa del canto che ha spopolato anche sul web e ha commosso la giuria durante la sua performance.

Si tratta di Elisa Coclite, in arte Casadilego, 17 anni, capelli lunghi e verdi, originaria di Montorio al Vomano e dotata di una voce definita dai giudici “straordinaria”.

Appena cominciata la prima puntata del fortunatissimo Talent show marchiato Sky, in tanti hanno riconosciuto Elisa Coclite, giovane e bravissima artista, è figlia d’arte.

Suo padre è Massimiliano Coclite, jazzista di livello internazionale e docente presso il conservatorio “Casella” dell’Aquila, mentre la mamma Alessia Martegiani, che l’ha accompagnata alle audizioni, è una cantante.

Anche sui social è cominciato il tam tam mediatico: sono tutti pazzi per Elisa!

Lacrime dei giudici e standing ovation di Manuel Agnelli e di Emma per Casadilego che ha domina la sua performance a X factor.

Giudizi molto positivi per la ragazza, giudicata un “talento straordinario”, elogiata anche per la sua semplicità e umiltà.

“Tu sei un grande talento, sei la prima persona che è riuscita a cantare per se stessa, isolandosi e regalandoci un’esperienza. Tu dici ‘Io sono una fan’ non ‘Sono una star’ e per questo ti ringraziamo “, le hanno detto i giudici alla fine dell’esibizione, prima di farla passare con quattro sì.

Emma si è alzata in piedi per applaudirla: “Sei un angelo, non sentivo una persona gestire un talento così enorme con questa semplicità”, ha detto.

Davanti alle telecamere del talent ha cantato “Case of you” di Joni Mitchell.

Il link al video della sua esibizione: