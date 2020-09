L’Aquila e la Basilica di Collemaggio nell’itinerario della Restoration Week

La delegazione internazionale guidata da ICE e Assorestauro visiterà con la Soprintendenza per L’Aquila e cratere la Basilica di Collemaggio, restauro premiato con l’European Heritage Award/Europa Nostra Award 2020. Il capoluogo e la sua Basilica simbolo nell’itinerario della Restoration Week.

Farà tappa a L’Aquila martedì 22 settembre la Restoration Week 2020, una settimana di attività e incontri dedicati alle eccellenze del restauro italiano curata da ICE Agenzia e Assorestauro per la promozione del “Restauro Made in Italy”.

Il programma prevede una visita della delegazione internazionale – guidata da Assorestauro e ICE, con rappresentanti di prestigiosi Enti convolti nelle politiche di sostegno alla tutela del patrimonio storico – tra cui Banca Mondiale USA, APTI International USA, World Monument Fund USA, Europa Nostra e alti rappresentanti dei governi di Albania, Egitto e Tagikistan – alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il restauro sarà presentato da Alessandra Vittorini – Soprintendente per L’Aquila e Cratere dal 2012, passata dal 1 settembre nel nuovo ruolo di Direttore della Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali.

L’inserimento della Basilica nell’itinerario della Restoration Week è da riferire al recente conferimento dell’European Heritage Award/Europa Nostra Award 2020 (promosso dalla Commissione Europea e da Europa Nostra) al suo restauro, unico esempio italiano nella categoria “Conservazione”, riconosciuto come “paradigma di buona pratica da seguire nella conservazione di siti gravemente danneggiati in tutto il mondo”. La cerimonia di consegna si è svolta all’Aquila il 28 agosto scorso, giorno della Perdonanza Celestiniana.

“Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta, giunta nel luglio scorso dal Presidente di Assorestauro, di accompagnare la visita della delegazione internazionale alla Basilica restaurata. Siamo lieti di constatare – afferma Alessandra Vittorini – che il lavoro condotto in questi anni sul patrimonio culturale venga riconosciuto e che il nostro impegno nella divulgazione a livello nazionale e internazionale dei risultati raggiunti trovi riscontro presso i più importanti e autorevoli interlocutori del settore. È un riconoscimento che premia il grande impegno che ha visto in prima linea tutta la squadra della Soprintendenza aquilana nella ricostruzione della città e del territorio fin dal 2009 e tutti gli altri protagonisti di questo complesso percorso. L’inserimento della Basilica di Collemaggio e della tappa aquilana nella Restoration Week 2020 produrrà certamente ricadute positive sul piano della conoscenza e del confronto disciplinare su quanto fatto finora qui e sul ruolo centrale del restauro nella ricostruzione post sisma.”

La giornata proseguirà a Santo Stefano di Sessanio, con la conferenza “Turismo sostenibile: Il recupero dei territori e dei siti di valore storico a fini ricettivi”. L’intervento di apertura, affidato ad Alessandra Vittorini, dal titolo “L’Aquila 2009. Back to the future. Cultural heritage and reconstruction challenges” illustrerà il lavoro svolto dalla Soprintendenza nella ricostruzione e nel restauro della città e del territorio, e il ruolo trainante del patrimonio culturale nella rinascita delle comunità e dei luoghi colpiti dal sisma.

La conferenza del pomeriggio (ore 15.00-16.30) sarà trasmessa in live streaming, come gli altri numerosi appuntamenti della Restoration Week, attraverso il sito dedicato e sui social.