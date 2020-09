Elezioni Avezzano, Anna Maria Taccone chiude la campagna elettorale

Oggi alle 18:30 in Piazza Risorgimento si terrà il comizio di chiusura campagna di Anna Maria Taccone.

“In queste settimane ho girato moltissimo per la mia città, ho conosciuto moltissime persone, ho visitato molte realtà aziendali, il loro impegno e il loro amore per il proprio territorio. Ho toccato con mano le loro difficoltà, ascoltato le loro speranze, condiviso le loro paure per quello che ci aspetta nei mesi a venire”, ha spiegato la candidata alla carica di sindaco Anna Maria Taccone.

“Non ho fatto promesse che non potrò mantenere ma ho preso l’impegno di rivolgere la mia attenzione primariamente alle fasce più deboli della città che più di tutte hanno subìto gli effetti negativi della doppia crisi che stiamo attraversando, economica e sanitaria. Tra le mie priorità ci sarà la scuola: assicurare la ripresa delle lezioni in serenità e sicurezza per i ragazzi e le famiglie significa far ripartire anche l’intero apparato economico, che durante il periodo del lockdown ha frenato anche per effetto della gestione del lavoro dei genitori; non sempre facile da conciliare con la gestione dei figli e la necessità di seguirli nelle lezioni da casa”.

“In meno di due mesi abbiamo costruito una squadra di persone straordinarie che porterà un vero rinnovamento nella classe politica avezzanese. Cambiare punto di vista, sostituire le persone alla guida di una città significa cambiare metodo e passo, e cambiare quello della città”, conclude Anna Maria Taccone.