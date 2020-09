Avezzano Città che Legge, il riconoscimento dal Mibact

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) ha conferito ad Avezzano la qualifica di “Città che Legge”.

Il prestigioso riconoscimento consegue alla partecipazione all’avviso pubblico emanato dallo stesso MIBACT, per il conferimento della suddetta qualifica alle Amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Il Settore Politiche Culturali del Comune in collaborazione con alcuni operatori locali – e tra questi meritano una citazione l’attore Corrado Oddi e Giovanni Maria De Pratt – ha prodotto un significativo dossier informativo, illustrando tutte le attività culturali concernenti la lettura, realizzate in Città. Tali attività hanno visto coinvolti l’Associazione Culturale Immagine, l’Associazione Proteo, il Caffè Letterario Vieni via con me, il Liceo B. Croce, l’Associazione Voltapagina, l’Istituto Comprensivo G. Mazzini, l’Associazione Assolo Pigreco, l’Agenzia Regionale Promozione Culturale, la Biblioteca Provinciale, l’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana.

I progetti realizzati sono stati i seguenti:

Lectura Dantis Magistralis, sei giornate in cerca d’autore, di eroi pirati e marinai, il cantastorie, momenti letterari, nati per leggere: progetto territoriale “leggimi che ti leggo”, sentieri di carta, hide park corner, video racconto, arte nel verde.

Nell’intento di espandere l’iniziativa e coinvolgere altri soggetti culturali il Comune intende redigere e approvare il “patto locale per la lettura”, uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini. Con tale strumento sarà perseguito l’obiettivo di promuovere in modo continuativo, trasversale e strutturato la lettura e la conoscenza in tutte le sue forme.

In questo contesto, in previsione delle celebrazioni che si terranno nel 2021 per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il Comune promuoverà un progetto culturale di lettura espressiva “lectura dantis” sull’opera Dantesca che coinvolgerà Associazioni Culturali, scuole e artisti.