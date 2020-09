Stefania Pezzopane ritira la sua pergamena da 110 e lode

L’onorevole del Stefania Pezzopane ha ritirato la sua pergamena da 110 e lode presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Teramo.

La discussione di laurea lo scorso 28 luglio discutendo una tesi su “Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali”.

Ieri la proclamazione e la cerimonia di consegna delle pergamene di Laurea, finalmente in presenza, dopo il blocco di tutte le attività universitarie a causa dell’emergenza Covid.

“Un’emozione fortissima, finalmente in presenza, con uno sforzo enorme di tutti. Ringrazio ancora il relatore della mia tesi, il Prof Romano Orrù e tutti coloro che hanno lavorato con me. Abbraccio la mia famiglia e gli amici e le amiche che mi sostengono in tutte le mie sfide”, ha scritto l’onorevole sul suo profilo Facebook dove ha condiviso la gioia per questo ennesimo traguardo raggiunto.

Tanti auguri ancora e congratulazioni a Stefania Pezzopane dalla redazione tutta del Capoluogo.