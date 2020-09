Scoppito, Marta Maurizi nuovo assessore comunale

Dopo la revoca dalla Giunta Comunale di Pamela Soncini, Marta Maurizi è il nuovo Assessore nominato dal Sindaco Marco Giusti; funzionaria della Asl di Teramo ha ricevuto importanti deleghe quali il Bilancio, i Tributi e l’Informatizzazione dei Servizi pubblici.

“È fondamentale portare a termine i progetti già avviati in un momento molto importante per il nostro comune – ha detto il sindaco Giusti in merito al rimpasto di Giunta.

Interviene l’Assessore alle Scuole Professoressa Francesca Rossilli affermando “Come l’amministrazione stia facendo un grandissimo sforzo per riaprire le scuole in massima sicurezza, consentendo ai bambini di riprendere le lezioni in una situazione di normalità lasciata nello scorso marzo.”

Per l’Assessore Albani, funzionario del Consiglio Regionale d’Abruzzo “Scoppito è un comune moderno, in crescita demografica. Per non arrestare questo processo è necessario guardare avanti, facendo scelte che migliorano i servizi e la qualità della vita dei nostri concittadini. Per questo l’organo esecutivo comunale ha bisogno di forza amministrativa per ultimare e dare continuità ai processi già avviati tra cui ricostruzione pubblica e privata, la scuola nuova, il piano regolatore, il nuovo depuratore comunale, il municipio, la pubblica illuminazione, la banda larga e tutte le altre opere in itinere per il nostro territorio ”.

Il neo Assessore Maurizi ringrazia il Sindaco e la Giunta per la fiducia data e ribadisce l’importanza del settore finanziario all’interno della struttura comunale mostrandosi pronta a fornire il massimo impegno.