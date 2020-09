Roberto Biondi alla Madonna d’Appari con il monologo musicale ‘Tempo di donna’

“Tempo di donna” al santuario della Madonna d’Appari. Il monologo musicale di Roberto Biondi.

Domenica 20 settembre alle 18, presso il santuario della Madonna d’Appari, replica del monologo musicale ‘Tempo di donna’, opera scritta e interpretata da Roberto Biondi il quale ha voluto raccontare in forma di monologhi alternati a brani della tradizione popolare in lingua e in dialetto 7 personaggi femminili dalle caratteristiche uniche e paradigmatiche, 7 donne che hanno vissuto e scritto storie che appartengono all’umanità.

L’opera nasce con l’intento, da una parte, di celebrare la grandezza dell’universo femminile, dall’altro fugge le contrapposizioni di genere cui troppo spesso si è voluta sostanziare la specificità della donna, diversa dall’uomo, migliore dell’uomo. L’opera ha come sfondo la musica popolare in dialetto (sardo, salentino, abruzzese) e in lingua (italiano e inglese), musica scritta da uomini per le donne, canzoni di amori profondi, perduti, amori riavuti, micidiali, celebrati e cantati da secoli. Amori non solo sensuali, ovviamente, ma spesso più intimi e per questo più duri da vivere e per cui è valsa la pena affrontare il viaggio più incredibile, quello più intenso, quello più feroce e dolce insieme: la vita. Un amore che canta e combatte e che ha la natura dell’eternità. Un’opera che fa sorridere e piangere, un’opera che prova a dire alle donne “grazie”.

L’ingresso è gratuito. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con il comitato Santuario Madonna d’Appari. Per informazioni e prenotazioni posti +393386765768