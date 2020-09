Pescina, danneggiata l’auto del candidato sindaco Tiziano Iulianella

Vetri in frantumi all’auto del candidato alla carica di sindaco di Pescina, Tiziano Iulianella. La denuncia su Facebook, con tanto di foto a testimoniare l’accaduto, è stata pubblicato dallo stesso Iulianella, vice sindaco uscente del comune pescinese.

“La dignità certe persone l’hanno persa da tempo e non può essere di certo riacquistata. Un vetro può essere sempre sostituito. Ho le spalle grandi. Il confronto civile nel rispetto reciproco delle parti non è di casa per alcuni. Stupito per quanto accaduto poco fa. Sto per sporgere denuncia contro questo vile gesto, meno male le telecamere hanno ripreso il tutto. Andiamo avanti”.

Queste le dichiarazioni di Tiziano Iulianella, che ha sporto denuncia per quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi.

Le telecamere presenti nelle vicinanze del luogo in cui l’auto si trovava posteggiata, potranno aiutare a risalire ai responsabili.