Marsica, produttori di patate ad Agea: aiuti alimentari agli indigenti

L’appello dell’Associazione Marsicana produttori di patate: ritirare dal mercato i grossi calibri per destinarli agli indigenti tramite la Caritas ed il Banco Alimentare.

Un appello sposato anche dall’assessore Emanuele Imprudente che ieri ha visitato gli impianti dell’Associazione Marsicana Produttori Patate. In particolare, il Vice Presidente ha visitato le nuove celle a lunga conservazione entrate in funzione in questi giorni nello stabilimento di Avezzano Strada 46.

L’assessore Imprudente ha riconfermato la propria disponibilità a venire incontro alle problematiche di questa difficile campagna pataticola, in particolare: la sovrapproduzione e la ricollocazione di quella fascia di prodotto destinata alle mense chiuse ormai da mesi, i cosiddetti grossi calibri.

Imprudente ha fatto sua la richiesta del direttore Sante Del Corvo e dei due presidenti, Rodolfo di Pasquale e Marcello Di Pasquale: richiedere ad AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, il ritiro dal mercato dei grossi calibri, ritiro da destinare agli indigenti tramite le Caritas ed il Banco Alimentare.

I rappresentanti del settore pataticolo hanno invocato la vicinanza della Regione in questo momento di difficoltà ribadendo che il settore primario ormai è l’unico che assicura occupazione durevole nel tempo, soprattutto nei processi di lavorazione e trasformazione successiva.

Il Vice Presidente ha assicurato che caldeggerà la richiesta di intervento di AGEA nonché ha assicurato massima condivisione nella progettualità che verrà proposta a Bruxelles per il triennio 2021 – 2023 a valere sul Recovery Fund.