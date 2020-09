Le nuove stanze della poesia, Lucia Centofanti

Il ritratto di Lucia Centofanti per l’appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia a cura di Valter Marcone.

“E’ iniziato tutto con Arturo. Certo io ho sempre amato la poesia, ma non trovavo la chiave per renderla mia. Poi un giorno, anche grazie ai suoi colori, quella porta si è aperta e la poesia mi ha abbracciato. Non ho uno stile identificabile, a volte vado a cercare anche le poetesse di migliaia di anni fa, come Saffo. La mia poesia ha sempre avuto un legame con l’arte. In questa raccolta c’è la mia evoluzione. Perché ogni poesia racconta un passo che ho fatto interiormente. Questa non è solo una strada esterna, è un mio percorso. Alcuni componimenti sono dedicati a quadri di artisti del territorio o pittori famosi.”

Così racconta il suo esordio Lucia Centofanti, durante la presentazione di “La strada dei colori”, la sua ultima raccolta di poesie pubblicata dalla Daimon di L’Aquila.

Lucia Centofanti vive a Sulmona. Da anni partecipa ai recital e alle performance de La Compagnia dei poeti e a tutte quelle iniziative che animano il tessuto culturale della città e del suo territorio .

Una raccolta di sessanta componimenti, realizzati dall’autrice sulmonese, prima della morte dell’artista a cui dedica un omaggio forte perché afferma da lì, da quei colori spalmati sulle tele tutto ha inizio.

Quei colori hanno un valore maieutico ;aiutano a raccontare una storia, un percorso, un modo di sentire il mondo appiccicato addosso come l’aria.

Un mondo di cui Lucia Centofanti non sa, non vuole, non può liberarsi perché rappresenta la policromia dei suoi versi, perché ne è la vitale accensione. E proprio dall’accensione dei colori che le parole, le parole che Lucia Centofanti usa, trovano la spinta e la forza di penetrare nella mente e nel cuore del lettore per sprazzi significativi di emozioni, lampi di fuoco che incendiano ogni cosa.

Ecco Lucia Centofanti l’incendiaria rinfocola continuamente la sua arte magica di offrire con un verso, una poesia accesa che scotta la pelle dell’anima.

Una raccolta dunque che rappresenta un doppio tributo: “Il primo tributo va ad Arturo Faiella, maestro, artista, pittore di questa terra e il secondo va a Ovidio, perché cosi come gli anni di vita del poeta latino, sessanta sono i componimenti contenuti nel libro” precisa l’editrice.

Arturo Faiella, icona della pop art, della vis artistica, della centralità della donna e del simbolismo, ha lasciato in eredità 50 anni di produzioni e lavori di immediata e carnale bellezza. Parlare con Faiella per chi lo conosceva era come entrare nel suo mondo in modo autentico, genuino, dirompente, senza filtri. A vederlo disegnare si restava incantanti per la semplicità con cui realizzava capolavori e dava forma a immagini sensazioni, storie emozioni. Cinquant’anni d’arte e di amore per l’arte, una vita di passione e lavoro, un talento scoperto da bambino, allievo del liceo Mazara fu segnalato al premio internazionale Ina Touring di Firenze, seguì il diploma di pittura all’Accademia della Belle Arti dell’Aquila. Fu lui a realizzare il Manifesto della Scuola di Pittura nell’Anno Accademico ‘74-’75 guidato dal maestro Enzo Brunori.

Ma è negli anni 70 che la sua direzione artistica trova un filone decisivo, aderisce a Psichiatria Democratica, fondazione impegnata nella prevenzione del disagio psichico con attività di formazione, di sensibilizzazione, di sostegno contro ogni tipo di emarginazione, proprio sul disagio sul dolore che muove la sua collezione di 30 tele dal titolo “Grigi”A Modena è grafico, poi designer per la Ginori e Marrazzi Ceramiche, a Roma lavora per la famiglia Cascella, produceva le opere dei più grandi, poi il lavoro nel tecno industriali,per l’alta moda disegna gioielli, tappeti, libri, calzature, gadget attraverso tecniche innovative.

Lucia Centofanti ha le idee chiare in merito alla sostanza dell’arte e alle sue poesie. Afferma di non avere uno stile proprio,come si usa dire per ogni artista che si rispetti, ma anche in questo caso porta con sé una innovazione come quelle delle tele del maestro Faiella. Nel suo profilo Facebook scrive :”L’importante che se ne parli…lo slogan peggiore, perché così puoi fare ogni cosa e sei giustificato, poi sei difeso e ammirato , e ti dicono che sei figo … hai pensato una cosa originale: in realtà non è niente di nuovo. L’arte invece deve fare questo, ti deve provocare…perché libera , il marketing reso un oggetto da ammirare poi non tiene conto del soggetto…e che cosa succede , viene automaticamente schernito ..!

Il senso di una provocazione dunque ma anche l’impegno a recuperare la voglia di un discorso semplice e lineare fonte di normalità seppure con tutti gli sprazzi che, come i versi di “La strada dei colori”, possono essere consentiti.

Casa

Sto pensando alla rovescia

da dove cominciano i miei ricordi,

da quando ti fai male

e quando ricevi il bene .

Quando ti senti un calzino

rovesciato e cerchi l’altro:

binario che scompone

il nostro essere ,

doppio che pensiamo,

coppia che cerchiamo.

Chi ci vuole bene,

chi ci incoraggia

chi ci cerca e cerchiamo.

Distaccati come le orecchie,

tutto il resto si tocca

il corpo fragile che si spezza

e con le lacrime si ricompone.

Surreali situazioni

che metti in conto,

il percorso che ci porta avanti

la strada che ritrovi.

Vivere per morire

e restare vivi per magia.

Casa è lo spazio che ci appartiene :

il corpo che abitiamo

ce lo dobbiamo scrollare di dosso

per restare liberi

almeno in un pensiero.

L’appuntamento

In uno spiffero di gioia

in un angolo di noia ,

sei rimasto sempre tu

uguale a te stesso

al mercurio che sale

con la febbre,

al lucido da scarpe

all’amore irreale

all’impressione

di quei giorni lontani ;

al tuo lato proibito

al grande cuore che hai

alle lacrime che scendono

al perdono che cerchi

e un giorni troverai ,

dentro di te

prima o poi una risposta.

Io mi sento più immobile così

non è solitudine la mia

è malinconia la riconosco .

Arriva lei, prima delle feste

al tuo posto.