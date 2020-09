L’Aquila, fondi alle aree interne: tutti i comuni beneficiari

L’AQUILA – Arrivano 210 milioni per le aree interne, ecco la ripartizione tra i comuni in provincia dell’Aquila.

Il Governo ha varato il decreto che ripartisce tra i Comuni delle aree interne italiani più marginali la somma di 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive dei territori. Per l’Abruzzo, ci sono oltre 11 milioni e mezzo di euro, di cui quasi 5 milioni per la provincia di Chieti, poco meno di 4 milioni per la provincia dell’Aquila, oltre 1,5 milioni per la provincia di Pescara e poco più di 1 milione per la provincia di Teramo.

Per quanto riguarda la provincia dell’Aquila, ecco la ripartizione dei 4 milioni a disposizione:

Carapelle Calvisio: 30.492

Villa Santa Lucia degli Abruzzi: 30.846

San Benedetto in Perillis: 31.083

Santo Stefano di Sessanio: 31.408

Calascio: 31.998

Castelvecchio Calvisio: 32.028

Rocca Pia: 33.180

Caporciano: 34.066

Bisegna: 34.184

Cocullo: 34.362

Collepietro: 34.746

Cansano: 35.366

Gagliano Aterno: 35.425

Tione degli Abruzzi: 36.223

Civitella Alfedena: 36.252

Castel di Ieri: 36.932

Anversa degli Abruzzi: 37.138

Acciano: 37.345

Fontecchio: 38.084

Secinaro: 38.143

Molina Aterno: 39.029

Opi: 39.945

Fagnano Alto: 40.004

Villa Sant’Angelo: 40.801

Castel del Monte: 41.244

Ofena: 41.628

Ortona dei Marsi: 41.894

Rocca di Cambio: 42.337

Prata d’Ansidonia: 42.367

Campotosto: 42.426

Goriano Sicoli: 43.430

Navelli: 43.578

Villalago: 43.903

Cappadocia: 44.287

Scontrone: 45.262

Villetta Barrea: 46.237

Capitignano: 47.212

Pereto: 47.271

Roccacasale: 47.418

San Pio delle Camere: 48.275

Rivisondoli: 48.334

Barrea: 48.984

Campo di Giove: 51.406

Rocca di Botte: 52.913

Vittorito: 52.972

Alfedena: 53.090

Villavallelonga: 54.006

Capestrano: 54.124

Castelvecchio Subequo: 54.803

Prezza: 56.044

Civita d’Antino: 58.230

Corfinio: 58.259

Pescocostanzo: 60.091

Bugnara: 60.298

Pacentro: 61.450

Ateleta: 61.597

Ocre: 61.863

Sante Marie: 61.863

Collelongo: 62.572

Ovindoli: 63.488

Cagnano Amiterno: 64.492

Oricola: 64.758

Morino: 69.426

Pettorano sul Gizio: 70.666

Rocca di Mezzo: 70.903

Lecce nei Marsi: 75.629

Roccaraso: 77.047

Barisciano: 79.528

Scanno: 80.178

Ortucchio: 80.769

Gioia dei Marsi: 81.035

Introdacqua: 89.808

Pescasseroli: 94.919

San Vincenzo Valle Roveto: 98.759

Montereale: 108.655