Ancora incendi, mezzi aerei su Preturo e Collepietro

L’AQUILA – Incendi da est a ovest del territorio aquilano. Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro a Collepietro e Casaline di Preturo.

Due incendi stanno tenendo impegnati da questa mattina i Vigili del fuoco e la Protezione civile, uno al confine con la provincia di Pescara, tra Bussi e Collepietro, e l’altro a Casaline di Preturo. Su entrambi gli incendi stanno operando anche mezzi aerei.

Per quanto riguarda Collepietro, un incendio di importanti proporzioni si è sviluppato nel territorio boschivo ai confini con Bussi. Diverse squadre dei Vigili del fuoco, soprattutto provenienti da Pescara, stanno operando insieme a 5 squadre di Protezione civile col supporto di un canadair.



Intervento aereo dei Vigili del fuoco anche a Casaline di Preturo, per dei pennacchi di fumo che si innalzano dal sottobosco incandescente. La zona è piuttosto impervia, per cui le operazioni di bonifica vengono effettuate con lanci dall’elicottero. Sul posto, il DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento), per coordinare l’attività.

L’incendio a Collepietro.