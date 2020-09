Trading online: aumentano gli investimenti con Interactive Brokers

Nei primi mesi del 2020 sono aumentati gli investimenti con il trading online, una crescita del settore dovuta soprattutto alla maggiore volatilità dei mercati finanziari. L’indice VIX, che misura appunto le oscillazioni finanziarie, si trova al momento intorno a 25 punti, un valore considerevole rispetto alla soglia inferiore a 20 dell’anno passato, con un picco di 82 punti registrato durante la crisi di marzo 2020.

La situazione attuale sta portando molti investitori a operare nel trading giornaliero (day trading), con un aumento deciso del numero di clienti registrati nelle piattaforme specializzate. Nel settore una delle aziende più apprezzate si sta dimostrando Interactive Brokers, società globale tra le più stimate e quotata al Nasdaq con oltre 876 mila clienti in tutto il mondo, un capitale proprio di 8,2 miliardi di dollari e 1,75 milioni di eseguiti ogni giorno.

Ovviamente scegliere il broker giusto per fare trading online non è semplice, infatti bisogna valutare diversi fattori, in base al tipo di attività da svolgere e alle proprie esigenze personali. Per questo motivo è necessario consultare sempre i suggerimenti degli esperti, ad esempio leggendo queste opinioni su interactive brokers di Segnaliditrading.net, portale specializzato sul trading online gestito da veri professionisti del settore.

Come funziona il trading online con Interactive Brokers

Interactive Brokers si è affermata negli anni come una delle società più solide sul mercato, un operatore serio e affidabile in grado di offrire strumenti avanzati e prezzi competitivi. L’azienda è certificata a livello internazionale con licenza FCA, un organismo di vigilanza del Regno unito, inoltre è regolamentata dalla SEC, l’istituzione di controllo americana per la Borsa.

La società mette a disposizione diversi tipi di conto di trading, con soluzioni individuali o cointestate, conti per clienti istituzionali e pensionistici, per soddisfare ogni necessità sia dei risparmiatori sia degli investitori principianti o professionisti. L’apertura del conto avviene direttamente online in modo semplice e veloce, basta compilare la richiesta e collegare un conto corrente per finanziare il credito da investire.

Interactive Brokers consente di fare trading online su 135 mercati diversi, operando in 23 valute differenti con una presenza in 33 paesi del mondo, con la possibilità di investire in azioni, valute Forex, fondi internazionali, obbligazioni e future. Oltre a costi bassi il broker propone tecnologie all’avanguardia per gli investimenti finanziari, con più di 100 tipi di ordini, algoritmi per il trading automatico e le migliori piattaforme del settore.

In particolare sono disponibili web console desktop di ultima generazione, ma anche app per i dispositivi mobili per controllare i mercati in ogni momento, con grafici evoluti per l’analisi tecnica e un’interfaccia grafica completamente personalizzabile. Ovviamente si possono impostare ordini automatici, configurando per ogni eseguito stop loss e take profit personalizzati per gestire il rischio in modo adeguato e seguire le proprie strategie di trading.

L’importanza della formazione con Interactive Brokers

Per fare trading online è importante investire nella formazione professionale, sviluppando le competenze necessarie per studiare i mercati e pianificare strategie diversificate di lungo termine. Per questo motivo è essenziale imparare l’analisi tecnica e fondamentale, capire come funzionano i grafici e gli indicatori, apprendendo come valutare correttamente i fattori macroeconomici e amministrare il rischio in modo consapevole.

Interactive Brokers è una società attiva nel settore da oltre 42 anni, un gruppo solido presente in tutto il mondo e un’azienda quotata alla Borsa di New York. Uno degli aspetti più apprezzati di questo broker è l’elevata offerta formativa messa a disposizione dei suoi clienti, con una proposta considerata tra le più complete e interessanti del comparto. Senza dubbio si tratta di un vantaggio competitivo notevole, per migliorare le proprie capacità e aggiornarsi continuamente sul mondo finanziario.

Il broker offre webinar, video educativi, un blog dedicato, una serie di eventi live e la famosa trader’s academy, con un programma molto accurato e risorse realizzate da analisti professionisti di alto livello, per garantire la massima preparazione ai clienti della piattaforma. L’accesso naturalmente è gratuito per tutti i clienti di Interactive Brokers, un modo per seguire un percorso di crescita professionale indispensabile per muoversi in questo settore.

