Sentieri di erbe vagabonde, riprende il viaggio nel borgo incantato di Goriano Valli

“Sentieri di erbe vagabonde” riprende il suo viaggio nell’incantevole Borgo di Goriano Valli, circondato dal maestoso Sirente Velino.

È un progetto che nasce dalla sinergia tra l’Associazione“Il Bosco del Fauno” e l’esperta erborista Anna Lisa Cantelmi, per promuovere, attraverso la conoscenza delle erbe, il meraviglioso territorio del Comune di Tione degli Abruzzi, situato all’interno del Parco Sirente Velino e non solo.

“SENTIERI DI ERBE VAGABONDE” è un viaggio a tappe tra la natura incontaminata, per connettersi e immergersi tra i colori e i profumi delle erbe di stagione, all’insegna del sapere e della conoscenza, in compagnia dell’Esperta Erborista Anna Lisa Cantelmi, che da ben 29 anni si occupa delle erbe e delle sue proprietà. È coautrice di tre pubblicazioni sulle piante spontanee ed i suoi utilizzi. Attualmente svolge attività di ricerca etnobotanica, con particolare attenzione al ruolo della donna nella guarigione.

Gli incontri che si svolgeranno a settembre/ottobre:

“Le Erbe vagabonde dell’Equinozio”

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

DALLE 9 ALLE 13

Faremo una passeggiata mattutita immersi nel verde per respirare e salutare la calda estate e conosceremo le “Erbe dell’Equinozio”,le storie,le leggende e gli usi rituali.

“Erbe spontanee mangerecce”

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

DALLE 9 ALLE 13

Dal campo alla tavola.

Scopriamo insieme le antiche ricette utilizzando le erbe selvatiche del nostro territorio.

“Autunno: periodo di riflessione, ascolto e raccolte”

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

DALLE 9 ALLE 13

L’Autunno è la stagione dell’ascolto,è un momento per rallentare il ritmo e dedicarsi alla riflessione.

In questa stagione il nostro corpo ha bisogno di rinforzare il sistema immunitario per prepararsi al freddo invernale ecco perché insieme conosceremo le piante, le bacche, i fiori, i frutti, e le radici utili per il sostegno delle normali difese dell’organismo.

Appuntamento davanti la

Casa-Laboratorio Atelier della Creatività

Sede dell’Associazione Il Bosco del Fauno

Goriano Valli (Aq)

IMPORTANTE LA PRENOTAZIONE!

Per info e prenotazione:

Il Bosco del fauno: 3897845232