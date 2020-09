Piazzetta della Genca, tornano gli alberi: verso la fine dei lavori

Piazzetta della Genca, manca poco. Gli aquilani presto riabbracceranno un luogo caro, finalmente riqualifica. Tornano anche gli alberi, dopo le polemiche seguite al taglio.

Piazzetta della Genca torna a colorarsi di verde. Nuovi alberi e piante nell’area oggetto dei lavori di riqualificazione della Piazza. Tra le attività previste nel progetto anche la riqualificazione dell’area verde.

In diversi non avevano preso di buon grado il taglio degli alberi in questa aiuola storica a due passi dalla Fontana Luminosa.

Una polemica, avanzata soprattutto dai residenti, che era stata subito spenta dall’assessore Fabrizio Taranta. “L’area verde resta area verde, ma viene risistemata e pulita. Ci sarà la piantumazione di altre piante più adeguate al contesto urbano e di maggior pregio, anche ornamentale. La nostra intenzione è quella di riqualificare la Piazza: non si vuole diminuire il patrimonio arboreo della città”, aveva spiegato l’assessore ai microfoni del Capoluogo.

Oggi quelle piante sono realtà. Così come si comincia a intravedere, ormai quasi definitivamente, la nuova Piazzetta della Genca, che torna fruibile, riqualificata e rinnovata.