Luigi Marrese, da Sulmona ai campionati italiani di atletica leggera

Campionati italiani juniores e promesse di atletica leggera a Grosseto, c’è anche l’atleta di Sulmona Luigi Marrese.

Questo fine settimana si terranno i campionati italiani di categoria juniores e promesse, in programma a Grosseto. Luigi Marrese, classe 2002, anche quest’anno, nonostante infinite difficoltà dovute alla pandemia Covid, è riuscito a guadagnarsi il posto, nella rappresentanza dell’unica staffetta d’Abruzzo che rappresenterà di fatto la regione alle nazionali. Per il 18enne della UAA (Unione Atletica Abruzzo), iscritto al quinto anno del liceo scientifico Fermi, sezione Skillclass, si aprono dunque le porte dei campionati italiani, insieme ai suoi compagni di squadra, due di Lanciano e uno di Pescara.

Per Marrese, come per molti altri atleti, è stata una stagione sfortunata per il blocco degli allenamenti imposto dal lockdown e poi dalla dura ripresa, con la pesantissima assenza di una pista per gli allenamenti, costringendo l’atleta a vagare per la regione usufruendo di altri impianti.

“Per un atleta agonista – ha dichiarato Marrese – mesi di stop imposti sono nocivi anche e soprattutto sotto il profilo psicologico oltre all’allenamento perso, sono stati un danno enorme. Riprendere dopo mesi di assenza dalla pista, significa di fatto ricominciare da capo. Ma cosa, se non lo sport, induce ad una resilienza intrinseca chi lo pratica? Ogni giorno è una sfida, anche il covid lo è! Da affrontare con grande determinazione e forza d’animo, “arrendersi” non mi appartiene come verbo”.

E allora in bocca al lupo al giovane talento.