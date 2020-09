Incidente mortale, perde la vita l’ex consigliere regionale Riccardo Mercante

Gravissimo incidente a Sant’Omero, perde la vita l’ex consigliere regionale del M5S, Riccardo Mercante.

È morto poco dopo il trasporto in ospedale, Riccardo Mercante, 50 anni, ex consigliere regionale tra le fila del M5S. L’uomo si trovava su una moto di grossa cilindrata e stava percorrendo la strada provinciale 8 del Salinello, in territorio di Sant’Omero, quando – per cause in corso di accertamento – si è scontrato con un SUV guidato da un uomo di 71 anni.

Terribile l’impatto per il centauro che è subito apparso in gravissime condizioni. Sul posto è giunto l’elicottero del 118 per il trasporto in ospedale. Per l’ex consigliere regionale, però, non c’è stato nulla da fare.

“Abbiamo condiviso un mare di momenti insieme, – ha scritto il presidente della Commissione Vigilanza Pietro Smargiassi – abbiamo diviso un percorso incredibile l’uno accanto all’altro. Cinque lunghi anni passati in un attimo. Un gruppo coeso e impenetrabile. Con Gianluca e te un mondo di risate… momenti indimenticabili a Palermo, Roma, Rimini… non posso crederci. Ciao Rik, mi manchi già”.

“Sono ancora senza parole. Abbiamo condiviso tanti momenti, mi mancherai. Mancherai a tutti! Un abbraccio alla tua cara Famiglia. Ciao Ric!” ha scritto invece la capogruppo Sara Marcozzi.