Ex Itas L’Aquila, il bando per la ricostruzione: sarà la sede dell’Istituto per Geometri

È pronto il nuovo bando per ricostruire l’ex Itas. Avviato l’iter di progettazione: ospiterà l’Istituto per Geometri.

Riparte il percorso di ricostruzione dell’Ex Itas in viale Duca degli Abruzzi a L’Aquila. La Provincia dell’Aquila ha pubblicato il nuovo bando. La gara di appalto prevede l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori di demolizione e fedele ricostruzione dell’ex complesso Itas, per destinarlo a nuova sede dell’Istituto tecnico per Geometri“.

A breve dovrebbe arrivare, inoltre, la pubblicazione della gara di appalto per il progetto definitivo di riqualificazione dell’Ipsiasar.

Ex Itas, i precedenti

Due gare di appalto che erano state già pubblicate un anno fa, prima di subire uno stop a fine 2019. Nei bandi di gara, infatti, era raro inserito un codicillo che assegnava – come riporta Il Centro – un maggior punteggio al tecnico – che aveva risposto alla gara – in grado di dimostrare di essere specializzato nella ricostruzione di edifici scolastici. Quando, però, sono stati pubblicati i bandi alcuni tra i potenziali concorrenti avevano segnalato all’Anac quell’aspetto, ritenuto un’anomalia. Anomalia effettivamente riconosciuta dalla stessa Anac. Da qui la modifica necessaria da parte della Provincia dell’Aquila.

I due bandi sono stati così annullati e poi ripubblicati, con opportune modifiche.

I progetti preliminari erano stati approvati nel 2018. Per la sede dell’ex Itas le risorse disponibili sono pari a 7,4 milioni di euro. Per l’Ipsiasar, poco più, 7,6 milioni.